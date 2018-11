Vous voulez le scoop sur les séries finalistes aux People's Choice Awards 2018 ? Inutile de chercher plus loin que l'Instagram des acteurs !

Les stars de This Is Us, Grey's Anatomy, Big Bang Theory, 13 Reasons Why et Shadowhunters: The Mortal Instruments adorent partager d'incroyables photos capturant les coulisses des tournages de leurs séries et c'est comme si vous aviez un passe VIP vous donnant accès aux vies et maisons de vos personnages préférés.

Quand il s'agit des finalistes pour la Série de 2018, on ne se lasse pas de voir tout ce qui se passe sur les plateaux de ces séries. De l'incroyable transformation de Mandy Moore pour devenir la plus âgée Rebecca Pearson dans This Is Us à l'entraînement pour cascades sur le plateau de Shadowhunters, ces acteurs montrent encore et encore leur dévouement à leur art.

Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'amusent pas en tournant. D'ailleurs, la distribution de Grey's Anatomy a fêté le tournage de l'épisode final de la saison 14 avec un camion de glaces alors que les stars de 13 Reasons Why adorent poster des photos des bons moments passés ensemble sur le plateau.