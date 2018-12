Qu'a fait Brad Pitt avec ses enfants pour son anniversaire ?

Brad Pitt a passé son anniversaire avec les gens qu'il aime le plus : ses enfants.

La star de Once Upon a Time in Hollywood a eu 55 ans mardi et a pu passer du temps en famille. Selon une source bien informée de E! News, "les enfants sont arrivés chez Brad lundi après-midi et y ont passé la nuit. Certains sont repartis vers midi et demi le jour de l'anniversaire de Brad, mardi, pour retourner chez Angelina."

Notre informateur a ajouté : "Certains sont restés un peu plus longtemps avec leur père."

Pendant que Pitt et les enfants étaient réunis pour fêter cette occasion spéciale, Angelina Jolie "a passé la journée dans un petit avion autour de Los Angeles avec un prof de pilotage".

Pouvoir fêter ses 55 ans avec ses enfants était important pour Pitt. "C'était vraiment énorme pour Pitt, et ça faisait longtemps qu'il voulait ça. C'était la première fois que les enfants passaient la nuit là-bas, et ça lui a fait chaud au cœur", a déclaré notre source. "C'était un super cadeau d'anniversaire, et il a hâte de passer les fêtes de fin d'année avec eux ces prochains jours."