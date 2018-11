Les photos de mariage de Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk sont si romantiques

Le menu du dîner a été concocté par le chef lauréat du James Beard Award, Mario Carbone, et fourni par le traiteur Olivier Cheng. Au menu de la soirée : entrée au crabe de Dungeness et à l'avocat, mais aussi tortellini aux scampi San Marzano et piments de Calabre, et canard à la moutarde et entrecôtes (découpés à la demande) pour le plat principal. Des plats végétariens étaient aussi disponibles. En accompagnements, des pommes de terres grillées à la graisse de canard, de la purée et du succotash de légumes. Du café et du thé étaient servis pour accompagner les desserts de Nine Cakes.

Paltrow a enfilé une combinaison Stella McCartney avant d'aller sur la piste de danse, où les invités comme Rob Lowe et Benji Madden se sont lâchés. Dans l'ensemble, cela a été une "journée lumineuse d'automne" avec "une fraîcheur dans l'air", a ajouté Goop. "En d'autres mots, les dieux ont respecté le jour des noces de Paltrow."

C'est le deuxième mariage de Falchuk et Paltrow. L'actrice oscarisée s'était "séparée consciemment" de Chris Martin en 2014. Leur divorce a été finalisé en 2016.

Après sa "mini-lune de miel" européenne, Paltrow a parlé du fait de se remarier. "Je pense que le mariage est une institution vraiment magnifique, noble et utile. Je ne pense pas qu'on se marie, et basta... je pense que ce n'est qu'un début. On forme cette troisième entité, un troisième être qu'il faut entretenir et dont il faut s'occuper. Mais pendant un moment, je ne savais pas si je le referais un jour. J'avais mes enfants... à quoi bon ?" a-t-elle déclaré au Marie Claire britannique. "Et là, j'ai rencontré cet homme incroyable, qui m'a fait dire : « Non, c'est quelqu'un avec qui je pourrais m'engager. »"

Parlant de sa vie de jeune mariée, Paltrow a confié au Glamour britannique : "C'est fantastique. J'ai tellement de chance, et je suis incroyablement reconnaissante. C'est différent quand on a la quarantaine. Nos années d'expériences, nos douleurs, nos bonheurs, nos souffrances viennent s'ajouter à cela. C'est très réconfortant. Je suis très optimiste."

Les fans des "Faltrow" peuvent admirer les 47 photos du mariage en visitant le site de Goop.