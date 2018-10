Channing Tatum et Jessie J sortent ensemble : dans les coulisses de leur histoire d'amour discrète

Il y a un nouveau couple de stars à Hollywood !

D'après une source, Channing Tatum et Jessie J sortent ensemble.

"Ils passent beaucoup de temps ensemble ces derniers temps et il est impatient de la voir. Elle est en tournée, mais il a très envie de la connaître et ça ne le gêne pas de la suivre", précise notre source. "Il fait beaucoup d'efforts et souhaite passer autant de temps que possible avec elle. Il s'éclate et attend de voir où ça le mène. Il la connaît depuis un petit bout de temps et a toujours trouvé qu'elle avait beaucoup de talent."

Si le duo n'a pas encore été photographié ensemble, E! News a appris que les deux stars ont été repérées au restaurant Henry's Tavern de Seattle ce week-end.

"Ils ne se sont pas embrassés et n'ont pas montré de signes d'affection en public, mais on aurait vraiment dit qu'ils étaient en couple", a expliqué un témoin sur place. "Ils se souriaient. Dans l'ensemble, ils essayaient d'être discrets et ont été très polis avec les serveurs."