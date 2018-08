Brad Pitt qualifie la demande de pension alimentaire d'Angelina Jolie de "tentative de manipuler les médias"

Un représentant de Jolie a déclaré à E! News en réponse à ce communiqué : "La demande d'Angelina d'hier était appropriée et relatait les faits sous tous les aspects. Ce qui a été déposé par les avocats de Brad aujourd'hui est une tentative flagrante d'obscurcir la vérité et de cacher le fait qu'il n'a pas rempli pleinement ses obligations de subvenir aux besoins des enfants. Suite à l'incident de septembre 2016, Angelina et les enfants ont dû quitter le domicile familial, que Brad a choisi de garder avec tous les meubles. Angelina a demandé à Brad de l'assister dans les dépenses d'une nouvelle maison pour elle et les enfants, mais à la place, il a prêté l'argent à Angelina et il lui fait payer des intérêts dessus. Angelina remboursera ce prêt, bien entendu. Mais un prêt n'est pas une pension alimentaire et essayer de le présenter comme tel est erroné et inexact."

Et d'ajouter : "Angelina demande à Brad de payer 50 pour cent des dépenses des enfants. Il ne l'a jamais fait. Angelina a dû s'acquitter de la majorité de ces dépenses sans son aide financière depuis deux ans. La pension alimentaire n'est pas optionnelle en Californie. Généralement, un père qui a les moyens paie ces dépenses de son plein gré sans avoir recours au tribunal. Nous espérons que cette affaire sera réglée dans les plus brefs délais."

Une source proche de l'affaire a déclaré : "Angelina veut tout simplement mettre fin à ce mariage et ce divorce et elle veut que Brad se montre honnête et juste et tourne la page. Depuis le début, Angelina s'est occupée des enfants et de leurs besoins. Elle a arrêté de travailler pendant un an et demi pour être avec la famille."