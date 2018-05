Meghan Markle confirme que son père n'assistera pas au mariage royal

L'intéressé a fait part de ses problèmes de santé publiquement un jour après que The Mail on Sunday a révélé sa paparazzade. Sa fille, Samantha Grant , a ensuite indiqué qu'elle lui avait conseillé de faire ces fausses photos pour montrer au monde qui il est vraiment. Samantha, qui ne voit plus Meghan et n'est pas invitée au mariage royal, l'a défendu toute la semaine devant les médias.

Quand on a appris pour la première fois les problèmes de santé de Thomas Markle, un porte-parole du palais a déclaré : "C'est un moment très personnel pour Mlle Markle à quelques jours de son mariage. Le prince Harry et elle demandent à nouveau que l'on fasse preuve de compréhension et de respect envers M. Markle pendant cette période difficile."

