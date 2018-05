Pourquoi Khloe Kardashian donne "une autre chance" à Tristan Thompson

"Il est revenu à la maison, et ils sont une famille", nous a dit la source. "Il a fait une promesse à Khloé, et ça lui a suffi pour le reprendre. Elle n'imagine pas être une mère seule, et abandonner son rêve de vie qu'elle avait prévu avec Tristan. Les gens commettent des erreurs, et elle a eu le cœur de lui pardonner. Il a promis de changer, et elle pense qu'il a appris sa leçon. Tous les yeux seront rivés sur lui, et il ne veut plus jamais décevoir Khloé. Khloé se fiche de ce que pensent les gens. C'est sa vie, et c'est sa décision à elle seule. C'est tout ce qui compte."

"Les choses sont plus compliquées maintenant qu'il y a un enfant, mais cela stressait beaucoup Khloé d'être dans l'incertitude avec Tristan", a continué la source. "Khloé a décidé que les hésitations et le côté indécis sur ce qu'ils allaient faire l'affectaient trop. Elle veut mettre tout ça de côté et tourner la page."

