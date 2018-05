Comment le prince Harry et Meghan Markle vont rendre hommage à la princesse Diana au mariage royal

"Je pense qu'elles s'entendraient très bien, c'est certain. Elle serait ravie, aux anges, tellement excitée pour moi, mais comme je l'ai dit, elles auraient sûrement été meilleures amies, avec Meghan", a-t-il dit. "C'est lors de jours comme aujourd'hui qu'elle me manque vraiment, j'aimerais pouvoir partager l'heureuse nouvelle avec elle. Mais avec la bague et avec tout ce qui se passe, je suis sûr qu'elle..."

Elle a ajouté : "En rencontrant ses tantes et aussi Julia et d'autres personnes qui ont été si importantes pour sa mère, cela me permet, d'une certaine façon, de la connaître un peu à travers eux et bien sûr à travers lui. C'est vraiment extraordinaire. Cette bague, c'est le lien de là d'où tu viens, et avec le Botswana qui est si important pour nous, donc c'est parfait."

"Les trois frères et sœurs de Diana, la princesse de Galles, seront présents et Lady Jane Fellowes lira un texte", dit la déclaration. "Le prince Harry et Mlle Markle se sentent tous deux honorés que Lady Jane représente sa famille et aide à célébrer la mémoire de la regrettée princesse le jour du mariage."

