Khloe Kardashian vit "un enfer" suite au scandale avec Tristan Thompson

Tristan est déterminé à reconquérir Khloé... et à gagner aux semi-finales de l'Eastern Conference. Khloé prévoit de rester à Cleveland encore un peu. "Plus le temps passe, plus elle est à l'aise", a révélé une source. "Son projet d'origine de ramener True à L.A. est mis de côté... pour l'instant."

Une autre source a confirmé qu'il y avait "des tensions" entre la famille de Khloé et Tristan. "Ils pensent que Khloé prend la mauvaise décision et ne sont pas contents du tout. Mais partir, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ils essayent de la soutenir de façon inconditionnelle, mais ils sont déçus", a dit la source. "Ils ne pensent pas que Tristan va changer et ils croient que Khloé va être blessée encore et encore."

Personne de la famille de Khloé ne parle à Tristan, et la source a ajouté : "Kim a été la seule à donner publiquement son avis, mais ils sont tous sur la même longueur d'onde." Kourtney Kardashian est "plus compréhensive" et elle a conseillé Khloé sur comment "faire fonctionner ça en se séparant de Tristan tout en restant co-parents. Khloé écoute surtout Kourtney, et elle se confie à elle quotidiennement." Kris Jenner "pense qu'il est temps pour elle de rentrer à la maison et de commencer un nouveau chapitre avec True. Ils vont tous la soutenir quoi que Khloé décide, mais ils ont perdu tout respect pour Tristan."

Comme E! News l'a déjà signalé, Khloé est partagée sur son avenir avec l'athlète. "Khloé avance un jour à la fois avec Tristan. Elle est contente qu'il l'aide avec True, mais elle passe aussi beaucoup de temps seule à réfléchir", a révélé une source. "Ils ne parlent pas vraiment de la situation, et Khloé a le sentiment de vivre un enfer. La seule chose qui rend Khloé heureuse en ce moment, c'est True et le soutien de sa famille. Tout le monde est prêt pour qu'elle rentre à la maison, et pense que cela lui apportera plus de sérénité. Tristan essaye désespérément de rendre Khloé heureuse et de faire fonctionner leur couple, mais elle pense que c'est trop tard."

"Je crois que Khloé plonge toujours dans des relations et y met tout son cœur. Elle est partie vivre là-bas, et je l'ai déjà vue dans une situation difficile dans sa dernière relation [avec Lamar Odom ]." Kim a traité Tristan comme "un membre de la famille" et voulait que le couple fonctionne. "Elle est très forte... Elle fait de son mieux. C'est une situation très triste."

Le couple s'est désintégré il y a trois semaines, quand le joueur de la NBA a été accusé d'avoir trompé sa petite amie enceinte. Alors que des preuves photographiques et vidéo ont fait surface, l'associant à encore plus de femmes, Khloé a mis au monde leur fille, True Thompson , à Cleveland le 12 avril. Ni Khloé ni Tristan n'ont publiquement abordé les rapports d'infidélité, et d'ailleurs, Kim Kardashian est le seul membre de la famille à avoir parlé publiquement de la situation choquante.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕