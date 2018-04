Bill Cosby déclaré coupable d'agression sexuelle à la révision de procès

Quand on lui a demandé pourquoi elle n'avait pas appelé la police après l'incident, Dickinson a dit : "Parce que j'avais enfin réussi à percer en tant que mannequin, j'avais des clients conservateurs, des séries, des pubs télé, Revlon, et j'avais des clients qui n'auraient pas apprécié le fait que j'aie été violée et que je sois allée à la police, et que je sois une victime."

"J'ai regardé et j'ai remarqué du sperme entre mes jambes, et j'ai senti une douleur à l'anus, et je voyais que j'avais très mal... Mon pyjama était à moitié retiré, je n'avais pas de bas, et je me sentais dégoûtée et humiliée", a dit Dickinson.

Dickinson a ensuite dit lors de son témoignage : "Je me sentais étourdie et on aurait dit que mes mots ne sortaient pas. Je n'arrivais pas à dire ce que je voulais dire. Après avoir pris des photos, il s'est mis sur moi alors que j'étais assise sur le bord du lit. Je me souviens de son odeur de cigares, de café, son odeur corporelle... Je ne pouvais pas bouger, j'étais comme figée... Je me demandais ce qu'il fichait... J'étais sous le choc, je n'avais pas donné mon consentement, je n'avais pas dit oui. Je ne suis pas allée à Tahoe pour coucher avec M. Cosby."

The verdict is in: William H. Cosby Jr. is guilty of all charges.

DA Steele argued for revoked bail. "He has a plane, your honor." COSBY YELLED: "HE DOESN'T HAVE A PLANE, YOU ASSHOLE!"

