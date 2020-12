12 révélations chocs de Paris Jackson dans Rolling Stone

HUSSEIN SAMIR/SIPA

6. Prince Jackson et elle ont choisi l'enseignement à domicile pour passer plus de temps avec Michael : "Quand on est à la maison, votre père, que vous aimez plus que tout, vient parfois vous rendre visite, en plein cours, et on se dit : « Cool, plus de cours pour aujourd'hui. On va passer du temps avec papa »", se souvient l'héritière. "On se disait : « On n'a pas besoin d'amis. On t'a toi et Disney Channel ! »"

7. Michael encourageait la tolérance et l'éducation : "Mon père m'a éduqué avec un esprit très ouvert", se souvient Paris. "À 8 ans, j'étais amoureuse de cette femme en couverture d'un magazine. Au lieu de m'engueuler, comme la plupart des parents homophobes, il me disait en plaisantant : « Oh, tu t'es trouvé une petite copine. »"