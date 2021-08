Harry, des photos de famille : tous les Easter eggs de la vidéo de Meghan Markle pour ses 40 ans

Sur le même sujet : L'initiative de Meghan Markle pour ses 40 ans avec Melissa McCarthy

Meghan Markle vient d'avoir 40 ans, et elle a décidé d'être généreuse.

Dans une vidéo pour promouvoir sa nouvelle initiative caritative en l'honneur de cette date charnière, mercredi 4 août, la duchesse de Sussex a offert un nouvel aperçu de sa vie avec le prince Harry aux États-Unis.

Sur les images postées sur le site d'Archewell, l'ONG du couple, Meghan parle à l'actrice Melissa McCarthy via Internet de 40x40, un effort mondial qui invite 40 amis à jouer les mentors pendant 40 minutes pour des femmes qui reprennent le travail.

"Plus de 2 millions rien qu'aux États-Unis et des dizaines de millions à travers le monde ont perdu leur travail à cause du COVID", explique Meghan à Melissa. "Et je pense que si on s'y met tous et qu'on s'engage à offrir un service, on peut créer un effet de ricochet."

L'ancienne actrice apparaît dans sa somptueuse maison de 14,7 millions de dollars (environ 12,4 millions d'euros) de Montecito, en Californie, et la vidéo n'était pas sans rappeler les autres rares images de la vie très discrète du couple qu'ils ont dévoilées depuis un an.