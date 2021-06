Millie Bobby Brown sort main dans la main avec Jake Bongiovi, le fils de Jon Bon Jovi

Sur le même sujet : Millie Bobby Brown est vue avec Jake Bongiovi sur fond de romance

Les années 1980 ont le vent en poupe : Onze de Stranger Things semble être en couple avec une star au nom de famille connu des fans de musique de cette décennie. Mais ne le dites pas au chef Hopper... où qu'il soit.

Jeudi 17 juin, Millie Bobby Brown, 17 ans, a été repérée main dans la main avec Jake Bongiovi, le fils de 19 ans de Jon Bon Jovi. Les deux étaient masqués dans les rues de New York et se sont relayés pour porter Winnie, le chien de l'actrice, maintenu dans un tote bag.

Tous deux étaient habillés de façon décontractée : Millie portait une longue jupe rose, un top blanc et des sandales à fleurs, tandis que Jake portait une chemisette écrue sur un marcel blanc, un short écru à rayures bleues et noires et des sneakers grises.

C'est la première fois que le couple est photographié en public depuis le printemps, période à laquelle leur idylle aurait commencé.

Millie a commencé à liker les posts Instagram de Jake en mars, qui lui a rendu la pareille le mois suivant. Début juin, il a posté un selfie avec elle dans une voiture, en écrivant "BFF <3". L'actrice britannique a aussi commenté son post en écrivant "BFF", avec un emoji licorne, tandis que Matthew Bongiovi, l'oncle de Jake et le frère de Jon, a écrit : "Hé, rends-moi mon dollar !"