Demi Lovato fait son coming-out non-binaire et opte pour des pronoms neutres

Demi Lovato en dit plus sur son parcours vers la fluidité de genre.

La star de 28 ans a fait un post sur Instagram mercredi 19 mai pour annoncer qu'iel s'identifiait en tant que personne non-binaire (qui ne se reconnaît ni dans le genre masculin ni dans le féminin) et utiliserait désormais les pronoms neutres they/them. Le message fait partie du premier épisode de la nouvelle série de podcast de l'artiste, 4D.

"Chaque jour, quand on se réveille, on se voit offrir une nouvelle opportunité et une chance d'être qui on veut et qui on souhaite être", a écrit Demi en légende. "J'ai passé la majorité de ma vie à grandir devant vous tous… vous avez vu le bon, le mauvais, et tout ce qu'il y a entre les deux. Non seulement ma vie a été une aventure pour moi, mais j'ai aussi vécu pour ceux qui étaient de l'autre côté de la caméra."

L'interprète de "Skyscraper" a continué : "Aujourd'hui, je suis aux anges de partager un peu plus de ma vie avec vous tous, j'ai la fierté de vous faire savoir que je m'identifie comme non-binaire et changerai officiellement mes pronoms pour they/them à l'avenir [émoji cœur scintillant] C'est venu après un grand travail d'apaisement et d'introspection. J'apprends encore à me connaître, et je ne prétends pas être un.e expert.e ou un.e porte-parole. Partager ça avec vous aujourd'hui implique de m'ouvrir et de me montrer encore plus vulnérable."