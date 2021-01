Miley Cyrus chantera pour le personnel soignant au concert TikTok précédant le Super Bowl

En plus de l'ex-actrice d'Hannah Montana, d'autres chanteurs participeront à la grand-messe du Super Bowl cette année, qui aura un public plus restreint à cause des mesures de distanciation sociale. Jazmine Sullivan et Eric Church interpréteront l'hymne national américain tandis que H.E.R. donnera sa version d'"America the Beautiful". Après Jennifer Lopez et Shakira l'année dernière, la tête d'affiche de cette année sera The Weeknd pourtant snobé par les Grammys.