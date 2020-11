Sean Connery était atteint de démence à la fin de sa vie, confie son épouse

Le Mail on Sunday a également publié une des dernières photos de Sean Connery avec Micheline Roquebrune, prise le 6 mai aux Bahamas lors du 45e anniversaire du couple. On les voit ensemble, se tenant la main, sa femme avec son bras autour du cou de l'acteur et en train de le regarder.

Sa veuve explique que l'acteur du film Le Nom de la rose "était très beau, et on a eu une vie magnifique ensemble. C'était un homme modèle. Ça va être très difficile sans lui, je le sais. Mais ça ne pouvait pas durer éternellement, et il est parti paisiblement".