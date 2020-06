Rob Kardashian publie une rare photo de son adorable fille, Dream

Sur le même sujet : Rob Kardashian publie une rare photo de sa fille, Dream

La petite fille à son papa !

Difficile de croire que cela fait près de quatre ans que Rob Kardashian et son ex, Blac Chyna, ont une petite fille, Dream Kardashian. Et pourtant, le fier papa montre combien la fillette a grandi dans son dernier post en date sur Instagram.

Sur la photo de Dream, publiée mercredi, Rob, qui poste très peu de clichés sur les réseaux sociaux et a fortiori de son enfant, nous dévoile la petite de trois ans et demi vêtue d'un pyjama à rayures rouges, en train de faire une moue boudeuse tout en mangeant une pomme avant d'aller dormir.

"Bonne nuit", a écrit Rob en légende.

Le message du fils Kardashian de 33 ans a été très rapidement pris d'assaut par les commentaires dithyrambiques, y compris de la part de ses sœurs.

"La plus jolie", a écrit Kim Kardashian, suivie de Kourtney Kardashian, qui a ajouté "dreamy", "qui fait rêver" en français, jeu de mots sur le prénom de la petite fille.

Khloé Kardashian y est aussi allée de son commentaire, en disant à son petit frère que Dream est "trop mimi !!!!"