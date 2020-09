Robert Downey Jr. fête ses 55 ans !

Neige sur Beverly Hills

Dans ce drame de 1987, Downey incarne un toxico dont la start-up, une maison de disques, prend un mauvais tournant. Le film a engendré plus de 12,3 millions de dollars au box-office, et Downey s'est vu encenser par Janet Maslin, une journaliste de The New York Times, pour sa prestation de star. Elle a écrit dans sa critique du film : "M. Downey fait une prestation qui est on ne peut plus émouvante, avec le genre d'émotion qui s'avère une vraie surprise dans ce cadre."