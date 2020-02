Harvey Weinstein déclaré coupable de viol dans son procès à New York

Un verdict a été rendu dans le long procès d'Harvey Weinstein.

Lundi, un jury de sept hommes et cinq femmes est parvenu à une décision dans cette affaire qui dure depuis plus de deux ans, après cinq jours de délibération. Le grand producteur hollywoodien déchu, qui est accusé de dizaines de comportements sexuels abusifs depuis que le New York Times et le New Yorker ont publié une série de reportages en 2017, a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation, viol au troisième degré et agression sexuelle aggravée. Il n'a en revanche pas été reconnu coupable de prédation sexuelle et de viol aggravé.

Weinstein, qui n'a cessé de nier toutes les accusations de relations sexuelles non consenties, a été menotté et a quitté le tribunal après qu'une remise en liberté en attendant que sa peine soit prononcée a été refusée. Sa sentence sera rendue le 11 mars. Selon le procureur Cyrus Vance Jr, l'homme de 67 ans risque entre cinq et 25 ans de prison pour agression sexuelle aggravée.

"C'est une nouvelle ère parce qu'Harvey Weinstein a enfin été reconnu coupable des crimes qu'il a commis", a déclaré Cyrus Vance Jr devant la presse. "Les femmes qui se sont exprimées courageusement en prenant de gros risques ont rendu cela possible."

"Le procès et la décision du jury marquent une nouvelle ère pour la justice, pas seulement pour les Briseuses de Silence, qui se sont exprimées en prenant de gros risques, mais pour toutes les rescapées d'agressions, d'abus et de harcèlement au travail", a déclaré Tina Tchen, présidente et PDG de la fondation TIME'S UP, dans un communiqué. "Nous avons une dette de reconnaissance envers Mimi Haleyi, Jessica Mann, Annabella Sciorra, Dawn Dunning, Tarale Wulff et Lauren Young et toutes les Briseuses de Silence pour leur courage et détermination face à cet homme au tribunal. Nous continuons à les croire — à les croire toutes — et à être solidaires avec elles."