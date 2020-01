Les looks les plus osés de l'histoire des Grammy Awards

Question mode, quelqu'un pourra-t-il faire plus fort que J.Lo cette année, aux Grammy Awards 2020 ?

On s'en souvient, Jennifer Lopez avait porté sa robe verte plongeante signée Versace à la cérémonie de 2000, une robe plus que risquée à l'époque. La chanteuse et actrice a recréé ce look l'an dernier, en portant une version encore plus sexy de cette même robe — si, si, vraiment — à l'un des défilés de la maison italienne, et elle était plus belle que jamais.

Lady Gaga, Madonna, Cardi B, Nicki Minaj et Lil Kim font aussi partie des stars qui ont marqué le tapis rouge des Grammy Awards avec leurs looks éclectiques. Bien que ces stars soient déjà connues pour leurs looks fous, il y a une année en particulier où Gaga a couvé un plan facétieux pour faire une entrée remarquée !

Gaga est attendue aux Grammys, cette année. Elle est nominée dans trois catégories avec la musique qu'elle a composée pour le remake à succès du film A Star Is Born. Madonna est aussi nominée pour un prix, Meilleur enregistrement remixé, et Cardi et son mari, Offset, sont nominés avec leur titre "Clout".