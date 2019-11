Grammys 2020 : Nipsey Hussle nominé pour 3 prix à titre posthume

L'héritage de Nipsey Hussle lui survit.

Le défunt rappeur a été nominé à titre posthume pour les prix de la Meilleure performance rap, la Meilleure performance rap/chantée et la Meilleure chanson de rap aux Grammy Awards 2020. Nipsey — de son vrai nom Ermias Davidson Asghedom — apparaît en featuring sur "Higher", le titre nominé aux Grammys de DJ Khaled tiré de son 11e album studio, Father of Asahd, qui est en lice pour le prix de la Meilleure performance rap/chantée. La chanson de Nipsey "Racks in The Middle" featuring Roddy Ricch et Hit-Boy est nominée pour les prix de la Meilleure performance rap et de la Meilleure chanson de rap.

Le chanteur récompensé aux Grammys John Legend apparaît aussi sur "Higher" avec Nipsey et DJ Khaled. On peut voir le trio dans le clip de la chanson, qui a été tourné avant la mort prématurée du rappeur de 33 ans en mars.

À l'époque de la sortie de la chanson, DJ Khaled avait choisi Instagram pour rendre hommage au rappeur légendaire, qui a été abattu devant sa boutique de vêtements à Los Angeles. "C'est après avoir beaucoup prié et réfléchi ; et avec l'entière bénédiction de la famille Asghedom, que je partage ce moment avec le monde entier", avait écrit Khaled. "Le titre même de la chanson nous rappelle que le fait de vibrer à un niveau « supérieur » était l'essence de l'âme de Nipsey. C'est dans cet esprit, dans l'idée d'avancer et de préserver sa mission que mes collègues, producteurs, associés de la maison de disque et moi-même avons décidé de reverser 100 % des bénéfices dégagés par « Higher » aux enfants de Nipsey, Emani et Kross."