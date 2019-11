Le prince Harry et Meghan Markle n'assisteront pas aux festivités de Noël de la reine Elizabeth

En parlant du duc et de la duchesse de Cambridge, The Sun rapporte que William et Kate passeront les fêtes à Sandringham avec leurs enfants, le Prince George, la princesse Charlotte et le Prince Louis. Malgré leurs retrouvailles récentes, une source de Vanity Fair explique qu'il est "très peu probable" que William et Kate fêtent Noël avec Harry et Meghan.

"Ça ne se passe pas encore très bien entre eux", a déclaré une source au magazine. "Tout le monde trouve que Harry et Meghan se sont aliénés du reste de la famille. S'ils ne viennent pas pour Noël, ça risque de jeter un froid."

Mais avant que les fans de la famille royale d'Angleterre n'en viennent à des conclusions hâtives, il faut noter que William et Kate n'ont pas passé tous leurs Noëls à Sandringham non plus. En 2012, le couple a passé les fêtes chez la famille de Kate à Bucklebury.