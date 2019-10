La maman de Lady Gaga explique comment le collège a perturbé la santé mentale de la chanteuse

La cofondatrice de la fondation Born This Way a aussi souligné les répercussions des troubles mentaux sur les familles. "Je ne m'étais pas rendu compte de l'impact que cela pouvait avoir. Toute l'attention se tourne vers cet individu, et ça perturbe les familles. Elles ne comprennent pas vraiment, cela entraîne des conflits et des situations de stress au sein des familles", a-t-elle expliqué. "Cela peut aussi faire naître, comme je l'ai vécu, des sentiments de culpabilité et d'impuissance, car je ne savais pas comment aider ma fille. Alors ce que j'ai vraiment appris, c'est qu'aucune famille n'est à l'abri de cela et qu'on devrait tous savoir où aller et vers qui se tourner si quelque chose de la sorte arrivait dans notre propre famille."

Germanotta a tiré des leçons de son expérience et a conseillé : "La chose la plus importante que [les parents] puissent faire, c'est écouter et comprendre. Ce que j'ai retenu, avec ma fille, c'est qu'il fallait l'écouter et la réconforter dans ses sentiments. Je pense que les parents, instinctivement, essaient de résoudre les problèmes, alors qu'en fait, les enfants veulent qu'on les prenne au sérieux et qu'on comprenne ce qu'ils essaient de nous dire."