Le message très honnête de Justin Bieber sur la célébrité va vous faire redevenir fans

Justin Bieber se confie comme jamais.

En plein week-end du Labor Day aux États-Unis (l'équivalent de notre fête du travail), le chanteur a rédigé un long message sur Instagram à l'intention de ses fans et de ses abonnés.

Malgré des années difficiles, l'interprète de "What Do You Mean?" est fier de dire qu'il vit la "meilleure époque de sa vie".

"J'ai commencé les drogues dures à 19 ans et j'ai été abusif dans toutes mes relations amoureuses. Je suis devenu aigri, irrespectueux envers les femmes et colérique. Je me suis éloigné de tous ceux qui m'aimaient, et je me suis caché derrière la carapace de la personne que j'étais devenue. J'avais l'impression de ne plus pouvoir faire machine arrière", a écrit Justin lundi après-midi. "Ça m'a pris des années pour me sortir de ces horribles décisions, réparer ces relations brisées et changer mes habitudes. Heureusement, Dieu m'a entouré de personnes extraordinaires qui m'aiment pour ce que je suis."

Et la star de préciser : "Aujourd'hui, je vis la meilleure époque de ma vie : « LE MARIAGE » !! C'est une incroyable nouvelle responsabilité. On apprend la patience, la confiance, l'engagement, la bonté, l'humilité, et tout ce qu'il faut pour être un type bien."