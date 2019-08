Les 10 moments les plus époustouflants des MTV VMA 2019

Quelle cérémonie de récompenses !

Lundi soir, les MTV Video Music Awards 2019 ont donné rendez-vous aux plus grands chanteurs et musiciens pour des performances et des récompenses exceptionnelles.

Dès le début de la soirée, Taylor Swift a impressionné la foule en interprétant live "Lover" et "You Need to Calm Down", extraits de son dernier album en date. Et elle en a profité pour apporter son soutien à l'Equality Act en faveur de la communauté LGBTQ à travers son décor.

Sur le tapis rouge, des stars comme Tana Mongeau, Lil' Kim ou encore Brandon Lee se sont fait remarquer avec des tenues très osées. Côté public, Gigi Hadid et Bella Hadid se sont éclatées et ont été vues en train de danser à de nombreuses reprises pendant la cérémonie de trois heures.

Et avant la fin de la cérémonie, des stars comme Queen Latifah, Wyclef Jean, Naughty By Nature et autres pionniers du rap, ont rendu hommage au New Jersey.

Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir les VMA de cette année, nous avons décidé de vous résumer les plus grands moments de cette cérémonie.