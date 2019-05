Jennifer Lopez, Alex Rodriguez et Marc Anthony chantent ensemble lors d'un récital pour enfants

Côté chant, Max Muñiz, le fils de Jennifer Lopez et Marc Anthony, tient à l'évidence de ses célèbres et talenteux parents.

J.Lo, son fiancé, Alex Rodriguez, et Marc Anthony (Marco Antonio Muñiz de son vrai nom) étaient tous réunis pour assister au récital de l'école de Max, qui mettait en avant les petits virtuoses du piano et du violon. Les autres ont interprété des morceaux connus, comme "Jolene" et "I Will Always Love You".

On ignore si Emme Muñiz, la sœur jumelle de Max, a participé au récital.

A-Rod et J.Lo en ont profité pour publier des photos et des vidéos du mini-concert du petit garçon de 11 ans dans son école de Miami. L'interprète de "On The Floor" a même posté le programme du récital dans sa story Instagram avec le hashtag #parentsfiers. Elle a aussi fait remarquer que Max a chanté en solo sur "You're Still The One", le tube de Shania Twain.

Quant à l'ancien joueur de baseball des Yankees de New York, il a posté une vidéo où l'on voit les trois stars chanter en play-back sur "I Will Always Love You". On aperçoit en particulier Marc Anthony interpréter le hit avec passion.