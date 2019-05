Lindsay Lohan répond gentiment aux moqueries de Paris Hilton

Qui a besoin d'un "album brûlant" quand il y a Andy Cohen et Instagram ? Quoi qu'il en soit, Lindsay Lohan a choisi la gentillesse pour répondre à sa meilleure ennemie, Paris Hilton.

L'héroïne de Lolita malgré moi, âgée de 32 ans, et l'héritière de 38 ans et ancienne star de télé-réalité se sont fréquentées et ont fait la fête ensemble par intermittence entre 2004 et 2012. Mais elles se querellent aussi par intermittence depuis 2006, jusqu'à ce mois-ci, quand Hilton est apparue dans Watch What Happens Live With Andy Cohen et a qualifié Lohan de "dingue", "nulle" et "embarrassante".

Un représentant de l'actrice a confié à Us Weekly : "De toute évidence, Paris a besoin de se sentir importante et cherche désespérément à attirer l'attention." Vendredi soir, Lohan a répondu elle-même aux commentaires d'Hilton via quelques posts sur Instagram. L'un d'eux montre une photo en noir et blanc des deux filles semblant heureuses d'être ensemble à la soirée d'enchères Happy Birthday Marilyn Monroe à Los Angeles en 2005. Lohan a tagué Cohen sur la photo.