Megan Fox demande l'annulation de son divorce avec Brian Austin Green après des années de réconciliation

L'amour triomphe de tout ! Megan Fox et son mari, Brian Austin Green, sont officiellement de nouveau ensemble.

L'actrice de 32 ans de Transformers et Ninja Turtles a demandé l'annulation de sa demande de divorce auprès d'une cour de Los Angeles jeudi, indiquent des documents juridiques. L'affaire était au point mort depuis 2017.

Megan Fox avait entamé une procédure de divorce à l'encontre de Brian, 45 ans, en 2015, après 11 ans de vie commune, dont cinq ans de mariage. Les deux stars s'étaient ensuite réconciliées, et un an plus tard, l'actrice révélait qu'elle attendait leur troisième enfant. En août 2016, elle a donné naissance à leur troisième fils, Journey, qui a rejoint Noah et Bodhi.

Depuis leur séparation et leur réconciliation, Megan et Brian évitent de se montrer ensemble lors d'événements médiatiques, mais sont parfois pris en photos tous les deux en public. On les a ainsi vus très amoureux dans les rues de Los Angeles en début de mois.

"Le mariage, c'est difficile. C'est du travail, pour tout le monde", avait déclaré l'acteur dans son podcast ...with Brian Austin Green en 2017. "Je pense que lorsqu'on en arrive à un point où on a des enfants, où on est mariés depuis un certain temps et où on est ensemble depuis longtemps… on prend les jours les uns après les autres."

"Certains voient le divorce ou les problèmes comme une déception, mais ce n'est pas le cas. Le fait même que ça ait marché à un moment est très positif", avait-il ajouté. "On a trois enfants géniaux. On a eu et on a une super relation. On prend ça au jour le jour."

Brian avait ajouté : "Je déteste le célibat."