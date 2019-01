Dans les coulisses de Captain Marvel : tout ce qu'il faut savoir sur le passé de Carol Danvers, les Skrulls et Nick Fury

Ce côté "fun" est à mettre en partie au crédit des deux réalisateurs, Anna Boden et Ryan Fleck, qui ont coécrit le scénario avec Geneva Robertson-Dworet et Jac Schaeffer. "On a tendance à voir les films du point de vue des personnages et on s'est dit : « C'est une occasion en or de présenter aux spectateurs un nouvelle super-héroïne et de la faire partir à la recherche d'elle-même pendant tout le film »", a expliqué Anna Boden. "Et c'est ce qu'on a fait avec le parcours de ce personnage, qui est celui de quelqu'un qui découvre son pouvoir et qui réalise que plus elle devient elle-même et plus elle devient forte."

Le comic Captain Marvel est né en 1968, et plusieurs versions sont apparues depuis son introduction. Si certains fans pensent que Jude Law a été choisi pour incarner Mar-Vell, le Captain Marvel original, le studio n'a pas confirmé que c'était le cas, si ce n'est qu'il jouerait un guerrier Kree. "Le personnage de Mar-Vell dans le comic est très important pour comprendre l'origine de Carol, et c'est tout autant le cas dans ce film. En dehors de cette précision, tout le reste risquerait de créer un spoiler", a précisé Jonathan Schwartz avant d'ajouter : "Cette histoire sur son origine a dû être réactualisée pour un public moderne, et je suis curieux de voir ce que les fans du personnage penseront de ce qu'on a fait de ce moment."