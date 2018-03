Le fait que Khloé attende une petite fille est encore plus excitant quand on sait que Kim et Kylie viennent d'avoir des filles, prénommées Chicago et Stormi , au cours des derniers mois.

"Carrément, et je sais que Tristan sera amoureux d'elle et que je le serai aussi et qu'elle sera trop mignonne", avoue Khloé.

Et maman Kris de répondre : "Khloé, tout ce que je voulais dans la vie, la seule chose que je voulais, c'était avoir un fils. Et je vous ai eues toutes les trois", avant d'ajouter qu'un "homme est beaucoup plus attaché à une fille".

Khloé explique un peu plus tard sa réaction après avoir appris la nouvelle : "Vous êtes persuadée de savoir ce que vous allez avoir, et tout le monde m'a dit que j'allais ressentir le sexe du bébé. Et quand j'ai appris que c'était tout le contraire, ça a été un choc. J'étais convaincue que j'allais avoir un garçon, alors le fait d'attendre une fille m'a fait me dire : « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. »"

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕