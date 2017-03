"Je me sens bien. Je me sens petit à petit plus lourde, genre cinq kilos plus lourde, à chaque fois qu'on marche un petit peu. Mais je survis !", a expliqué l'actrice sur le tapis rouge des People's Choice Awards 2017 , aux côtés de ses partenaires de Grey's Anatomy. "Les mamans sur le tournage me racontent leurs histoires, alors j'ai hâte de les vivre moi-même, les joies, les hauts et les bas."

A photo posted by Camilla Luddington (@camillaluddington) on Jan 21, 2017 at 1:48pm PST

"Je veux qu'elle grandisse en sachant combien les femmes sont fortes", a ajouté Camilla. "Être une petite guerrière qui n'a pas peur de s'exprimer et se battre pour ce en quoi elle croit. De traverser la vie avec courage et bonté, et être une fille qui dit : « Tu PEUX t'asseoir avec nous. » Dédicaces à #crystaldynamics pour m'avoir envoyé sa première grenouillère #tombraider."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕