Kim Kardashian partage une vidéo craquante de Chicago West

"Kanye et moi sommes heureux de vous annoncer la naissance de notre bébé, une magnifique fille en bonne santé", a annoncé Kim sur son appli le 16 janvier. "Nous sommes incroyablement reconnaissants envers notre mère porteuse qui a réalisé notre rêve avec le plus beau des cadeaux que quelqu'un puisse donner, et envers nos merveilleux médecins et infirmières pour tous leurs soins. North et Saint sont aux anges d'avoir une petite sœur."

Le bébé, habillé d'une robe blanche, est épris de sa célèbre maman, de toute évidence. On l'entend faire des petits gazouillements et on la voit donner des coups de pied.

A post shared by Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimksnapchats) on Apr 14, 2018 at 2:43pm PDT

