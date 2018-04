Cardi B revient sur ses injections dans les fesses et son appartenance à un gang

"Quand j'ai rencontré Beyoncé, les gens m'ont dit : « C'était comment ? Tu as dû trop kiffer. » Et j'ai fait : « En fait, j'ai failli me chier dessus. » C'était vraiment flippant. Tout ce qu'elle disait c'était : « Salut. J'adore ta musique. » Et moi, je répondais : « UHHHN ! »"

"Parfois, c'est comme une fraternité, une sororité", a expliqué Cardi B. "Parfois, c'est comme ça. Et parfois, je vois des membres d'un même gang se tuer. Parfois, il n'y a aucune loyauté. Parfois, il faut faire certaines choses pour monter encore et toujours plus haut. On fait tout ça, et ça ne rapporte rien en matière d'argent. C'est pour ça que je n'en parle pas trop. Parce que je ne veux pas qu'une jeune fille pense que c'est acceptable de rejoindre un gang."

"Quand j'avais 16 ans, je traînais avec beaucoup de… Bloods", a-t-elle reconnu. "Je parlais cash avec mes potes. Et ils me disaient : « Yo, tu déchires. » « Tu devrais passer à la maison. Tu devrais devenir une Blood. » Et c'est ce que j'ai fait."

Cardi B a avoué à la publication qu'elle voulait un plus gros popotin parce que son petit ami de l'époque l'avait trompée avec une femme qui avait "un énorme cul". Elle avait aussi remarqué que ses collègues strip-teaseuses avec des postérieurs plus généreux gagnaient plus d'argent qu'elle.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕