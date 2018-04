Voici les projets de George et Amal Clooney pour cet été

"Le plus drôle, c'est que mon père et ma mère étaient de passage, donc mes parents étaient là, et on a discuté toute la nuit et puis, j'ai pris son adresse e-mail parce qu'elle allait envoyer des photos de mes parents et puis, on a commencé à correspondre, et je ne savais pas trop si elle avait envie de sortir avec moi", a avoué George. "Je pensais juste qu'on était potes."

"Je n'ai pas quitté la maison", a révélé George au cours d'une interview avec David Letterman pour My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman, sa nouvelle émission sur Netflix. "Non, c'est incroyable. Un ami commun nous a dit : « Je passe, est-ce que je peux amener une amie ? » Et j'ai dit : « Bien sûr. » Et là, j'ai reçu un coup de fil de mon agent qui m'a dit : « J'ai rencontré la femme qui vient chez toi et tu vas l'épouser. »"

Et si l'acteur et l'avocate spécialiste des droits de l'homme sont très occupés avec leur travail et le fait de s'occuper de leurs enfants, ils prennent tout de même le temps de s'accorder des soirées en couple.

