Dwayne Johnson révèle les dessous de sa querelle avec Vin Diesel

"Vin et moi, on a eu quelques discussions, dont une importante en tête-à-tête dans ma caravane. Et j'ai fini par réaliser qu'on avait une philosophie fondamentalement différente sur la manière de concevoir le fait de faire et de collaborer sur un film."

Le premier signe de discorde est apparu en août 2016 quand Dwayne Johnson a posté un message sur son compte Instagram exprimant sa frustration sur le plateau. S'il remerciait l'équipe qui travaillait dur et ses co-vedettes féminines, l'ancien catcheur critiquait certains de ses partenaires masculins : "Certains se conduisent comme des mecs francs et de vrais pros, et d'autres non. Ceux-là sont trop trouillards pour changer quoi que ce soit. Fiottes."

