Sean Penn est trop vieux et a trop de succès pour répondre aux rageux

"Vous savez, certains vont comprendre le livre et d'autres pas. Certains vont vraiment aimer et d'autres vont le détester. Et c'est ce que j'aimerais dire à mon égard, vous comprenez ?", dixit Sean Penn.

"Il y a un problème lié à l'ozone, et il y a un manque d'engagement sur les réseaux sociaux, à un certain degré, ce qui entraîne un consumérisme de masse", a expliqué Sean Penn. "Donc, en abattant certaines tranches d'âge de la population, on améliore le monde."

L'acteur, et désormais auteur, déclare être trop vieux pour se préoccuper de ce que les gens disent sur son livre. Sean Penn était dans l'émission Conan la semaine dernière pour parler de son premier ouvrage, intitulé Bob Honey Who Just Do Stuff.

