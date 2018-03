La distribution de Scandal fait ses adieux dans une rétrospective émouvante

Les Gladiateurs, les fans de la série, ont leur hommage dans la vidéo aussi. "Il y a la famille dans laquelle on naît, et il y a les familles qu'on trouve, et cette famille-là m'a trouvée", a dit Washington. "Je suis très reconnaissante."

La saison de 18 épisodes a permis de conclure les choses pour les acteurs et l'équipe technique, a dit Darby Stanchfield . "On a eu la chance de pouvoir se regarder et se dire : « Je vous aime, vous allez me manquer »", a dit Guillermo Diaz .

Prêts ou non, c'est le moment de dire adieu à Scandal. Le drame primé d'ABC touche à sa fin après sept saisons le jeudi 19 avril prochain avec "Over the Cliff", un épisode écrit par la créatrice de la série, Shonda Rhimes , et réalisé par un vétéran de Shondaland, Tom Verica .

