Demi Lovato révèle avoir pensé à se suicider à l'âge de 7 ans

"Ce qui m'a vraiment blessée, c'est le fait que des amies se retournent contre moi. Ça concernait des petits drames que des jeunes filles de 12 ans ont en 5e", a-t-elle ajouté durant la discussion. "La réaction était tellement plus extrême que la normale, elles avaient une pétition de suicide et elles la passaient à travers l'école pour que les gens la signent. J'ai subi de l'intimidation en ligne et elles se moquaient de mon poids."

"J'ai été victime de brimades à 12 ans", a confessé Demi. "Je cherchais quelque chose pour être insensibilisée et pour rentrer dans le moule, et je me suis tournée vers l'alcool et là, je me sentais mieux."

Pendant l'interview, le Dr Phil a aussi demandé à la chanteuse, qui vient de fêter six ans de sobriété, quand et pourquoi elle s'est tournée vers les drogues et l'alcool aussi jeune.

"C'est revenu quand j'ai été victime de brimades ; c'est revenu plusieurs fois quand je souffrais de dépression, mes troubles bipolaires. Je me coupais, et il y a eu un moment où ma mère avait peur de me réveiller le matin parce qu'elle ne savait pas si je serais vivante ou non parce qu'à chaque coupure, j'allais de plus en plus profond."

Au cours d'une interview avec le Dr. Phil , l'interprète de "Sorry Not Sorry" dit tout sur sa sobriété, ses pensées suicidaires et sa guérison face à un mal-être a priori sans espoir.

