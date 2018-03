Lisa Bonet évoque "l'énergie sinistre et sombre" de Bill Cosby

On sait que les deux acteurs ont eu des tensions professionnelles par le passé, quand Cosby n'était pas d'accord pour que Lisa tourne une scène nue avec Mickey Rourke dans le film Angel Heart, avant de la renvoyer pour "des différences créatives". Désormais, Cosby attend un nouveau procès concernant ses agressions sexuelles présumées, mené par Andrea Constand , une de ses victimes, dans les semaines à venir. Concernant cette actualité, Lisa déclare : "Je n'ai pas besoin de dire : « Je vous l'avais dit. » Je laisse ça au karma et à la justice et à ce qui arrivera."

