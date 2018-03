Coco et sa fille Chanel nagent au milieu des requins aux Bahamas

En début de semaine, la starlette a posté une photo de famille d'eux trois en vacances et on a pu découvrir la mère et la fille dans des maillots de bain coordonnés façon sirènes.

"Je sais ce que vous pensez... J'ai aussi regardé cette émission où on voit les animaux sauvages péter un câble mais ces animaux se comportaient comme des toutous… ils sont très affectueux et le fait de faire un truc de fou fait partie du côté fun", a reconnu Coco. "Et Chanel m'a même accompagnée ! Comme vous le constatez, Ice n'est pas allé dans l'eau... Ah ah."

A post shared by Coco (@coco) on Mar 7, 2018 at 4:09pm PST

A post shared by Coco (@coco) on Mar 7, 2018 at 4:42pm PST

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕