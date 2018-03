Hilarie Burton évoque son dur parcours pour donner naissance à George Virginia Morgan, son bébé miracle

Elle conclut son message en expliquant à ses abonnés : "Maintenant que les gens savent qu'elle est là, je ne veux pas que sa naissance fasse pleurer d'autres femmes sur la table de leur cuisine. J'espère que cela donnera de l'espoir à d'autres. La fertilité est quelque chose de volatile. Et pour tous les couples qui ont eu des moments difficiles, on veut vous présenter notre bébé miracle et vous envoyer notre amour et notre soutien pour que vous obteniez le vôtre. Voici George Virginia Morgan. Elle est née le 16 février. Son papa l'a mise au monde. On l'aime énormément."

"Quand cette grossesse a débuté, on a fait très attention. Je ne voulais pas la célébrer de peur que ça me porte malheur. Je ne voulais pas de baby shower. J'ai vérifié son rythme cardiaque chaque jour, jusqu'à sa naissance. Et maintenant qu'elle est là, je la regarde avec admiration toute la journée. Je la vois dans les bras de son papa et je ne prends pas ça pour argent comptant. Elle hurle à la mort et je souris parce qu'elle est bien vivante", avoue la fière maman.

"Et tous les matins pendant cinq ans, j'ouvrais mon ordinateur sur la table de la cuisine pour regarder les infos et j'étais amère en constatant le nombre incalculable de stars montrant leur ventre rond ou leur bébé", ajoute Hilarie. "Je pleurais de jalousie en voyant combien c'était facile pour elles. Ne savaient-elles pas que quelque chose pouvait mal se passer ? Ne savaient-elles pas que d'autres femmes avaient des difficultés ? Ça me peinait de voir les baby showers sponsorisées par des sociétés et des couvertures de magazines capitalisant sur ce miracle de la nature auquel on n'avait pas droit."

Et Hilarie de poursuivre : "Il a fallu beaucoup de temps à Jeffrey et moi pour avoir ce bébé. La première fois que je suis tombée enceinte, ça a pris un an et demi. Je l'ai surpris à Noël avec des bottines pour bébé des Seahawks. On a pleuré. On a fêté ça. On a choisi des prénoms. Et on a perdu le bébé. D'autres fausses couches ont suivi, et comme de nombreux couples le savent, ce fut déchirant. Ça l'est encore."

A post shared by Hilarie Burton (@hilarieburton) on Mar 6, 2018 at 10:13am PST

