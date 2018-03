Usher et Grace Miguel se séparent après deux ans de mariage

Usher a confirmé la nouvelle en déclarant à Ellen DeGeneres "Vous savez ce qui est marrant ? On a posté cette photo, alors qu'on était à Cuba pour un échange culturel et les gens se sont dit : « Ils se sont mariés. » Vous savez que l'alliance se porte à l'autre doigt", a-t-il ajouté en rigolant. "Mais on a passé un super moment. Grace Raymond est une femme merveilleuse."

"Après mûre réflexion, nous avons décidé de nous séparer", a déclaré le couple dans un communiqué de presse adressé à Us Weekly mardi. "Nous restons profondément liés, et des amis aimants qui continueront à se soutenir mutuellement à travers les futures étapes de la vie. L'énorme amour et respect que nous avons l'un pour l'autre continuera de grandir avec le temps."

