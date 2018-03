Qu'est-ce qu'un "inclusion rider" ? Laissons Frances McDormand nous expliquer

En parlant de la vague de changements à Hollywood, Frances McDormand a poursuivi : "Le message que nous envoyons au public, c'est que nous allons être un des petits milieux qui essaie de changer la donne, et je pense que 21 millions de dollars pour un fonds de défense juridique est un bon début. Et il y a la commission présidée par Anita Hill , c'est très bien. Vous voyez, on n'a pas fait que d'en faire la publicité. On a vraiment entamé une conversation qui va apporter un changement."

Frances McDormand estime que le changement à Hollywood "est arrivé bien avant" la montée du mouvement #MeToo et de Time's Up. "Ce qui s'est passé l'an dernier avec Moonlight, qui a remporté l'Oscar du Meilleur film, c'est ça qui a tout changé. Et il fallait le reconnaître ! Il fallait que ça soit entériné et ça l'a été de la plus belle des manières, pas seulement en réparant l'erreur, mais en reconnaissant qu'il a remporté l'Oscar du Meilleur film", a ajouté l'actrice. "Moonlight a remporté l'Oscar du Meilleur film en 2017."

( Stacy Smith , fondatrice de la Annenberg Inclusion Initiative à l'University of Southern California, a été la première à explorer l'idée d'ajouter une clause d'"inclusion rider" dans un TED Talk en 2016. "Un film normal a entre 40 et 45 personnages qui parlent. Je dirais que seulement huit à dix d'entre eux ont leur importance dans l'histoire. Donc pour une trentaine de rôles restants, il n'y a aucune raison que des rôles mineurs ne correspondent pas à la démographie du lieu où se déroule l'histoire", avait-elle expliqué à l'époque. "Une clause égalitaire d'une star dans son contrat peut stipuler que ces rôles reflètent le monde dans lequel on vit.")

"Et le fait que nous… que je vienne de découvrir ça après 35 ans dans le métier, ce n'est pas... On ne reviendra pas en arrière. Alors est-ce que c'est la mode des femmes ? Non. Ce n'est pas une mode. Les Afros-Américains sont à la mode ? Non. Ce n'est pas une mode. Le changement, c'est maintenant, et je pense que l'« inclusion rider » aura un rôle dans tout ça. Pas vrai ?", a déclaré l'actrice oscarisée à l'assemblée de journalistes. "Le pouvoir aux règles."

Dimanche lors des Oscars 2018 , Frances McDormand a été nommée Meilleure actrice pour son rôle dans 3 Billboards, les panneaux de la vengeance, réalisé par Martin McDonagh , battant ainsi Sally Hawkins (La Forme de l'eau - The Shape of Water), Margot Robbie (Moi, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) et Meryl Streep (Pentagon Papers). Au cours de son discours de remerciements, la star a demandé à ses pairs, et à toutes les nominées de cette année, de se lever afin d'être reconnues pour leurs succès au cinéma. "Regardez tous autour de vous, allez-y, Mesdames et Messieurs, parce que nous avons toutes des histoires à raconter et des projets à financer. Ne nous en parlez pas aux fêtes ce soir. Invitez-nous dans votre bureau dans quelques jours ou venez dans le nôtre, c'est vous qui voyez, et on vous en parlera", a déclaré l'actrice. "J'ai deux mots à vous dire ce soir, Mesdames et Messieurs : inclusion rider."

