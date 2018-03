Les six moments chocs des Oscars 2018

Tout prêt de 3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance : le drame de Martin McDonagh, à la fois brutal, à l'humour acerbe et au ton incertain, à propos d'une femme en deuil qui cherche à se venger de la mort de sa fille, n'était pas ce à quoi les votants aux Oscars s'attendaient dans la catégorie Meilleur film. Mais cela n'a nullement empêché Sam Rockwell de finir en apothéose une saison des récompenses particulièrement chargée avec l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle et de clôturer la tournée de remerciements de Leslie Bibb.

Quant à Frances McDormand, elle était vraiment dans l'air du temps pour remporter l'Oscar de la Meilleure actrice, 21 ans après avoir obtenu le premier pour Fargo, et pour une bonne raison.

La star, qui était de plus en plus inspirée au fil des cérémonies de récompenses cette année (même si elle aurait sûrement préféré porter un pyjama et dire des gros mots à la télé américaine sans être censurée comme aux Spirit Awards samedi), en a profité pour mettre son Oscar en perspective (en tenant littéralement la statuette dorée de 35 cm à ses pieds pendant son discours), et remercier son mari et son fils, Joel et Pedro "McCoen" ("Ces deux piliers ont été bien élevés par leurs mères féministes ; ils se respectent, ainsi que ceux qui les entourent"), et a demandé à toutes les nominées dans la salle de se lever.

"Les actrices — Meryl, si tu le fais, tout le monde suivra, allez — les réalisatrices, les productrices, les scénaristes, les directrices de la photo, les compositrices, les auteures, les costumières. Allez !", a-t-elle encouragé, avant d'ajouter en rigolant que le temps du patriarcat était compté. "Regardez tous autour de vous, allez-y, mesdames et messieurs, parce que nous avons toutes des histoires à raconter et des projets à financer. Ne nous en parlez pas aux fêtes ce soir. Invitez-nous dans votre bureau dans quelques jours ou venez dans le nôtre, c'est vous qui voyez, et on vous en parlera."

"J'ai deux mots à dire ce soir, mesdames et messieurs : inclusion rider." (C'est un contrat exigeant un certain nombre de gens de l'autre sexe ou d'origines ethniques différentes sur un projet. Traduction : "Vous ne faites pas ça juste avec des mecs blancs et une potiche, ou une minorité symbolique.")