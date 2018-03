Les régimes alimentaires et sportifs de Kim et Kourtney Kardashian ont été révélés

"Les régimes cétogènes sont faibles en glucides, élevés en protéine et à haute teneur en gras", écrit Kourtney. "Une fois que j'ai appris les règles de base, je les ai suivies strictement. Je mangeais un minimum de glucides, pas de céréales, de haricots ou de légumineuses. Au lieu de ça, je me concentrais sur des légumes frais et des protéines maigres."

A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Feb 23, 2018 at 7:39pm PST

1. Les levers de jambe : prenez un tapis et allongez-vous pour cet exercice. Une fois sur le tapis, placez vos mains sous vos fesses, "écartez vos pieds de la largeur de vos hanches et pliez légèrement les genoux". Puis levez vos deux jambes en l'air en créant un angle de 90 degrés, avant de les reposer au sol. Assurez-vous que vos pieds ne touchent pas le sol et relevez à nouveau les jambes.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 25, 2018 at 9:20am PST

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕