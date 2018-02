La société Weinstein annonce sa mise en faillite

"On a cru en cette société et les buts mis en place par le procureur général. Suite aux événements de la semaine dernière, nous devons conclure que votre intention d'acheter la société était illusoire et que vous alliez conduire cette société à sa perte au détriment de toutes ses parties", explique la lettre. "Le Conseil se battra contre cela. Malgré vos communiqués précédents, nous ne pouvons arriver qu'à la seule conclusion que vous n'avez aucune intention de signer cet accord — et encore moins de conclure l'affaire — et que vous n'avez aucun désir de sauver ses actifs et ses emplois de valeur. Ceci est regrettable, mais nous ne pouvons rien y changer."

Selon la lettre obtenue par Variety, le conseil affirme que l'organisation a travaillé "sans relâche pour finaliser un accord à présenter au procureur" et qu'il répondait à "pratiquement toutes les demandes" imposées par les investisseurs. Cependant, il est indiqué que Contreras-Sweet et Burkle n'ont pas "tenu promesse" en ce qui concerne les conditions sur les ressources humaines et pour apporter un financement temporaire nécessaire. De plus, la lettre indique que les investisseurs ont imposé de nouvelles conditions qui allaient retarder encore plus la signature du contrat.

Cela fait deux semaines qu' Eric T. Schneiderman , le procureur de l'État de New York, a entamé des poursuites contre la société et ses fondateurs, Harvey Weinstein et Bob Weinstein , pour violation des droits civiques, des droits de l'homme et du droit du travail.

La lettre était adressée aux acheteurs potentiels, Maria Contreras-Sweet et Ron Burkle . Selon le New York Times , ces deux personnes faisaient partie d'un groupe d'investisseurs qui avaient offert de racheter la société Weinstein pour près de 275 millions de dollars et assumer ses 225 millions de dollars de dettes. Cependant, cette lettre semble indiquer que leurs intentions de racheter la société étaient "illusoires".

