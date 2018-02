Emily Ratajkowski épouse Sebastian Bear-McClard au cours d'une cérémonie secrète

La sublime brune, qui a explosé après être apparue dans le clip "Blurred Lines" de Robin Thicke , a également posté un portrait officiel de son couple sur Instagram. Les jeunes mariés ont opté pour de grosses alliances en or, et Sebastian portaient même deux autres bagues avec les initiales "EM" et "RATA".

Emily portait un tailleur-pantalon couleur moutarde avec un chapeau noir et un voile pour le grand moment, tandis que son mari portait un ensemble bleu ciel et un T-shirt. "Au fait, j'ai une surprise. Je me suis mariée aujourd'hui", a-t-elle dit en commentaire des photos, dont une où Sebastian l'embrasse sur la joue.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕