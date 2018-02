Votez pour les looks des Oscars les plus emblématiques de tous les temps !

Toutes les plus grandes célébrités, de Nicole Kidman à Halle Berry , sont classées dans cette liste, mais on cherche la star qui vous a le plus époustouflés. Est-ce que le glamour hollywoodien classique va battre une petite touche décalée de couleur ? À vous d'en décider.

La soirée des Oscars est la plus grande cérémonie hollywoodienne. Les stars foulent le tapis rouge en robes de créateurs et, évidemment, certaines se démarquent plus que les autres. On revient sur certaines des robes les plus exceptionnelles des années passées, et on veut que vous votiez pour celle que vous considérez comme étant la plus emblématique de toutes !

