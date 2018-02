Alicia Vikander révèle que Julianne Moore a pris sa défense sur le tournage d'un film

Vikander n'a pas toujours été à l'aise sous les projecteurs. Après la sortie de The Danish Girl — un film qui lui a valu l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle — elle a commencé à se sentir "anxieuse" et "triste". Faire les conférences de presse pour ce film a rendu les choses encore pires.

"C'est toute une communauté qui s'est rassemblée", a expliqué Vikander, en parlant des Golden Globes 2018 , durant lesquels plusieurs stars ont porté du noir en signe de solidarité. "J'ai appelé Natalie, que je n'avais jamais rencontrée, et Reese. D'un coup, j'avais l'impression d'avoir un tas de nouvelles copines. Ce qui m'a plu dans leur premier mail, c'est le fait que les femmes doivent se battre au travail, vu qu'elles ne sont pas en aussi grand nombre dans tous les milieux. La concurrence est rude et au lieu de se connaître et de collaborer ensemble, on nous apprend dès le plus jeune âge à se battre pour décrocher ce poste tant convoité. Alors en foulant le tapis rouge hier, j'avais vraiment l'impression de m'être fait de nouvelles amies parmi les actrices et les gens que j'admire, et c'était vraiment très cool."

À présent, c'est Vikander qui se sert de son influence pour défendre les autres. L'actrice s'est associée à ses consœurs — dont Reese Witherspoon et Natalie Portman — pour soutenir le mouvement Time's Up qui encourage l'égalité et la sécurité dans le monde du travail et combat les comportements sexuels déplacés.

"J'avais très honte et j'allais prendre ça en rigolant", a déclaré Vikander au magazine. "Mais Julianne s'est tournée vers lui et a dit : « Si vous refaites encore ça, je m'en vais et je ne reviens pas. »"

