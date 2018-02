79 stars de l'univers cinématique Marvel réunies pour une photo exceptionnelle

Les réalisateurs et producteurs figurant sur cette photo de classe sont Kevin Feige , Louis D'Esposito , Victoria Alonso , Stan Lee , Scott Derrickson , Trinh Tran , Alan Taylor , Brad Winderbaum , Louis Letterier , Jon Watts , Sarah Finn , James Gunn , Joe Russo , Anthony Russo , Joss Whedon , David Grant , Mitchell Bell , Anna Boden , Ryan Fleck , Jeffrey Ford , Peyton Reed , Jonathan Schwartz , Stephen Broussard , Ryan Coogler , Jeremy Latcham , Nate Moore , Christopher Markus , Stephen McFeely , Taika Waititi , Erik Carroll , Ryan Meinerding et Craig Kyle . Depuis qu'Iron Man est sorti il y a 10 ans, les films des studios Marvel ont remporté plus de 13,5 milliards de dollars dans le monde entier.

En octobre 2017, 79 acteurs et cinéastes de l'univers cinématique de Marvel se sont rassemblés à Atlanta pour fêter les 10 ans des studios, qui ont commencé en 2008 avec Iron Man. "Je suis au beau milieu", explique Robert Downey Jr. , qui a fait de Tony Stark une légende du cinéma. "Je regarde autour de moi et je me dis : « N'importe qui ici pourrait être au beau milieu. »"

